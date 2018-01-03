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03 января 2018
02 января 2018
Главные новости Москвы
09:57  03 января 2018 33

Москвичам существенно подняли пенсии. Теперь «минималка» составляет 17,5 тысяч

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Столичные пенсионеры будут получать большеФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Пенсии в России, как лотерея
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Власти российской столицы с 1 января увеличили размер минимальной пенсии, выплат ветеранам, а также ряда пособий. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

С 1 января наступившего года на три тысячи рублей была увеличена минимальная пенсия, в два раза — выплаты ветеранам, от двух до пяти раз — пособия многодетным и малообеспеченным семьям. «Это наиболее нуждающиеся в помощи города москвичи», — отметил градоначальник.

Таким образом, минимальная пенсия московских пенсионеров увеличилась с 14,5 тысяч до 17,5 тысяч рублей, пишет ТАСС.

Как ранее сообщало «Федеральное агентство новостей», почти все виды пенсий в России с 1 января были увеличены на 4%.

Олег Теплоухов
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© Служба новостей «URA.RU»
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