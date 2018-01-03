Столичные пенсионеры будут получать больше
Власти российской столицы с 1 января увеличили размер минимальной пенсии, выплат ветеранам, а также ряда пособий. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
С 1 января наступившего года на три тысячи рублей была увеличена минимальная пенсия, в два раза — выплаты ветеранам, от двух до пяти раз — пособия многодетным и малообеспеченным семьям. «Это наиболее нуждающиеся в помощи города москвичи», — отметил градоначальник.
Таким образом, минимальная пенсия московских пенсионеров увеличилась с 14,5 тысяч до 17,5 тысяч рублей, пишет ТАСС.
Как ранее сообщало «Федеральное агентство новостей», почти все виды пенсий в России с 1 января были увеличены на 4%.