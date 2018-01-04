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04 января 2018
10:48  04 января 2018 1

Буйные пассажиры в поездах и автобусах рискуют попасть в черные списки перевозчиков

Всероссийская акция по экспресс-тестированию на ВИЧ в вагон-лаборатории. Екатеринбург, поезд, рельсы, вагон, железная дорога, ржд, железнодорожные пути, платформа, дорога
Подобная мера уже действует в авиацииФото: Анна Майорова © URA.RU

В России могут ввести «черные списки» пассажиров, которые дебоширят на железной дороге или в автобусах дальнего следования. С данной инициативой Общероссийское объединение пассажиров обратилось в Госдуму. В комитете по транспорту и строительству готовы рассмотреть инициативу.

«Мы предлагаем ввести черные списки пассажиров на железнодорожном и автобусном транспорте международного и междугороднего сообщения. То есть там, где для покупки билета необходим паспорт. Такие профилактические меры, прописанные в законе, смогут защитить пассажиров от нарушения порядка со стороны их попутчиков. Это позволит людям активнее пользоваться общественным транспортом на больших расстояниях, где будут обеспечены комфорт и безопасность маршрута», — пояснил RT зампред организации Илья Зотов.

По мнению общественников, подобные решения должен принимать сам перевозчик. Но если нет альтернативного вида транспорта, то гражданина нельзя лишать права на проезд.

В декабре 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому авиакомпании могут составлять черные списки пассажиров и отказывать им в перевозке. В подобном реестре «Аэрофлота» уже находятся более десяти тысяч человек.

Иван Антонов
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