В России могут ввести «черные списки» пассажиров, которые дебоширят на железной дороге или в автобусах дальнего следования. С данной инициативой Общероссийское объединение пассажиров обратилось в Госдуму. В комитете по транспорту и строительству готовы рассмотреть инициативу.
«Мы предлагаем ввести черные списки пассажиров на железнодорожном и автобусном транспорте международного и междугороднего сообщения. То есть там, где для покупки билета необходим паспорт. Такие профилактические меры, прописанные в законе, смогут защитить пассажиров от нарушения порядка со стороны их попутчиков. Это позволит людям активнее пользоваться общественным транспортом на больших расстояниях, где будут обеспечены комфорт и безопасность маршрута», — пояснил RT зампред организации Илья Зотов.
По мнению общественников, подобные решения должен принимать сам перевозчик. Но если нет альтернативного вида транспорта, то гражданина нельзя лишать права на проезд.
В декабре 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому авиакомпании могут составлять черные списки пассажиров и отказывать им в перевозке. В подобном реестре «Аэрофлота» уже находятся более десяти тысяч человек.