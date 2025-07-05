В Петербург на следующей неделе придет новый циклон

На следующей неделе в Санкт-Петербурге ожидается новый циклон, который принесет с собой дожди и ветер. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«В Санкт-Петербурге на следующей неделе будет не выше +20 градусов. Следующий циклон ожидается во вторник и среду: дожди, ветер, но обойдется без наводнений», — сказал синоптик в разговоре с RT.
В Санкт-Петербурге утром 4 июля случилось крупнейшее за последние 160 лет наводнение. Во второй половине дня уровень воды в Неве поднялся настолько, что река вышла из берегов. Спасательные подразделения были переведены на усиленный режим работы.
Позже научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что стало причиной наводнения в городе. Это произошло из-за того, что волны из Балтийского моря гнали в устье Невы ветер и интенсивные осадки, блокируя ее сток.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.