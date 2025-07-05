В Петербург на следующей неделе придет новый циклон

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Очередной циклон накроет Санкт-Петербург уже во вторник
Очередной циклон накроет Санкт-Петербург уже во вторник Фото:

На следующей неделе в Санкт-Петербурге ожидается новый циклон, который принесет с собой дожди и ветер. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«В Санкт-Петербурге на следующей неделе будет не выше +20 градусов. Следующий циклон ожидается во вторник и среду: дожди, ветер, но обойдется без наводнений», — сказал синоптик в разговоре с RT.

В Санкт-Петербурге утром 4 июля случилось крупнейшее за последние 160 лет наводнение. Во второй половине дня уровень воды в Неве поднялся настолько, что река вышла из берегов. Спасательные подразделения были переведены на усиленный режим работы.

Позже научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что стало причиной наводнения в городе. Это произошло из-за того, что волны из Балтийского моря гнали в устье Невы ветер и интенсивные осадки, блокируя ее сток.

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На следующей неделе в Санкт-Петербурге ожидается новый циклон, который принесет с собой дожди и ветер. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. «В Санкт-Петербурге на следующей неделе будет не выше +20 градусов. Следующий циклон ожидается во вторник и среду: дожди, ветер, но обойдется без наводнений», — сказал синоптик в разговоре с RT. В Санкт-Петербурге утром 4 июля случилось крупнейшее за последние 160 лет наводнение. Во второй половине дня уровень воды в Неве поднялся настолько, что река вышла из берегов. Спасательные подразделения были переведены на усиленный режим работы. Позже научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что стало причиной наводнения в городе. Это произошло из-за того, что волны из Балтийского моря гнали в устье Невы ветер и интенсивные осадки, блокируя ее сток.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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