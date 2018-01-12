01:24 12 января 2018 0

Лидера ЛДПР спровоцировали слова Трюхана о том, что он устраивает «цирк» и «шоу» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Во время прямого эфира программы «60 минут» на телеканале «Россия 1», посвященной ситуации на Украине, лидер ЛДПР Владимир Жириновский обрушился с критикой на украинского политолога, председателя правления общественной организации «Европейское движение Украины» Вадима Трюхана. Российский политик назвал его «подонком» и пообещал «уничтожить».

«Будем расстреливать вас, — заявил Жириновский в адрес Трюхана, — подлецов и негодяев. Вы — подонки, бандиты, уже 10 тысяч уничтожили. За каждого ответите!».

После этого лидер ЛДПР в резкой форме потребовал, чтобы украинский политолог покинул студию, назвав его «обычным фашистом». Отмечается, что эмоциональную реакцию Жириновского спровоцировали слова Трюхана о том, что российский политик устраивает «цирк» и «шоу», передают «Вести.ru».