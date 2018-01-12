{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Подробности готовящегося визита
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,00
Динамика за 2 недели
Евро 68,06
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
12 января 2018
11 января 2018
01:24  12 января 2018 0

Жириновский устроил дебош во время прямого эфира. ВИДЕО

Марафон
Лидера ЛДПР спровоцировали слова Трюхана о том, что он устраивает «цирк» и «шоу»Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Во время прямого эфира программы «60 минут» на телеканале «Россия 1», посвященной ситуации на Украине, лидер ЛДПР Владимир Жириновский обрушился с критикой на украинского политолога, председателя правления общественной организации «Европейское движение Украины» Вадима Трюхана. Российский политик назвал его «подонком» и пообещал «уничтожить».

«Будем расстреливать вас, — заявил Жириновский в адрес Трюхана, — подлецов и негодяев. Вы — подонки, бандиты, уже 10 тысяч уничтожили. За каждого ответите!».

После этого лидер ЛДПР в резкой форме потребовал, чтобы украинский политолог покинул студию, назвав его «обычным фашистом». Отмечается, что эмоциональную реакцию Жириновского спровоцировали слова Трюхана о том, что российский политик устраивает «цирк» и «шоу», передают «Вести.ru».

Александр Черноскутов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров