Соседов раскритиковал Седокову и Семенович за клипы, созданные ИИ

Музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал певиц Анну Седокову и Анну Семенович за использование искусственного интеллекта при создании новых клипов. По его словам, такие технологии заменяют реальный талант артиста и обесценивают искусство.
«Это только кажется модным новым веянием, но на самом деле это моральное упрощение искусства, которое подменяет реальный талант и способности знаменитости на разработанный цифровыми алгоритмами неживой объект», — подчеркнул Соседов. Его слова приводит «Общественная служба новостей». По его словам, благодаря ИИ ту же Седакову можно сделать в разы красивее и талантливее. Он возмутился тем, что это уже использование технологий становится уже тенденцией в шоу-бизнесе.
По словам критика, массовое использование нейросетей может привести к исчезновению уникальности артистов и живых концертов. Соседов выразил надежду, что увлечение технологиями останется временным явлением и не вытеснит творческую индивидуальность со сцены.
Ранее Седокова выпустила клип «Ветер перемен», полностью сгенерированный нейросетью. После этого Семенович также представила тизер к песне «Целовались мы», созданный с помощью ИИ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.