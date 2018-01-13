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13 января 2018
14:00  13 января 2018 0

ЦИК «простил» Грудинина, взрыв дома в Омске, коммунальщики верхом на ледянке. Главное к этому часу — в подборке «URA.RU»

Заседание ВЦИК. Москва, вцик, жест рукой, грудинин павел
Если возникают вопросы к счетам в зарубежных банках, самое главное — успеть их вовремя закрытьФото: Владимир Андреев © URA.RU

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Сегодня суббота, 13 января. И вот главное к этому часу:

Центризбирком «простил» Павлу Грудинину иностранные счета, находившиеся в банках Австрии и Лихтенштейна. Напомним, деньги в зарубежных банках всплыли при регистрации кандидата от КПРФ.

В штабе Путина рассказали о личных аккаунтах президента в соцсетях. Помогать ему будут волонтеры и сторонники.

«Только в России випы, поругавшись в очереди, пугают звонком министру». Почему директор Третьяковской галереи пригрозила обидчикам из «Аэрофлота» обращением в правительство из-за задержки рейса.

В Омске взорвался жилой дом, много пострадавших. Специалисты назвали предварительную версию ЧП.

В Госдуме придумали, как призывать в армию без повесток. Теперь молодые люди будут считаться уклонистами, даже если они об этом не знали.

Нано-ЖКХ! Челябинские коммунальщики посыпают гололед, катаясь верхом на ледянке.

Надежда Банникова
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