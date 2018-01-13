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Сегодня суббота, 13 января. И вот главное к этому часу:
Центризбирком «простил» Павлу Грудинину иностранные счета, находившиеся в банках Австрии и Лихтенштейна. Напомним, деньги в зарубежных банках всплыли при регистрации кандидата от КПРФ.
В штабе Путина рассказали о личных аккаунтах президента в соцсетях. Помогать ему будут волонтеры и сторонники.
«Только в России випы, поругавшись в очереди, пугают звонком министру». Почему директор Третьяковской галереи пригрозила обидчикам из «Аэрофлота» обращением в правительство из-за задержки рейса.
В Омске взорвался жилой дом, много пострадавших. Специалисты назвали предварительную версию ЧП.
В Госдуме придумали, как призывать в армию без повесток. Теперь молодые люди будут считаться уклонистами, даже если они об этом не знали.
Нано-ЖКХ! Челябинские коммунальщики посыпают гололед, катаясь верхом на ледянке.