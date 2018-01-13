«Только в России випы, поругавшись в очереди, пугают звонком министру»

12:38 13 января 2018 3

Чиновники, звезды шоу-бизнеса, деятели культуры в России все чаще ставят себя выше всех остальных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российские звезды и деятели культуры все чаще и чаще предпочитают «качать права» в бытовых ситуациях. Они грозят проблемами своим оппонентам, обещая решить вопрос «на другом уровне». Одна из последних громких историй — скандал с участием директора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой. Женщина была одним из пассажиров, застрявших в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке из-за сильнейшего снегопада. В частности, Трегулова пригрозила «Аэрофлоту» «звонком из правительства» за безобразную работу. Видеозапись инцидента опубликовали в Telegram-канале Mash.

«Я, директор Третьяковской галереи, буду лежать здесь на полу? Я не буду, но завтра вы получите звонок из правительства по поводу вашего безобразнейшего поведения», — на повышенных тонах сказала Трегулова.

Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова так разозлилась на «Аэрофлот», что готова была даже обращаться в правительство kremlin.ru

На этой неделе скандал получил неожиданное продолжение. Возмущенной Трегуловой позвонили пранкеры. Представившись чиновниками из правительства, они ее подробно расспросили, после чего выложили запись разговора в сеть. В ходе разговора Трегулова призналась, что надеялась обойтись претензией к «Аэрофлоту». «А то меня не будут пускать на борт», — пояснила женщина.

Звонившим директор Третьяковки пожаловалась, что два раза ее вместе с остальными пассажирами выгоняли со всеми чемоданами. По этой причине она «со своими двумя грыжами кантовала два довольно тяжелых чемодана». «И два раза оказывался не тот автобус, а это уже прямая вина сотрудников „Аэрофлота“», — пояснила директор Третьяковки. Она также призналась, что шесть часов они «ехали в самом тесном, душном и дешевом автобусе, который только есть в природе». Когда их отвезли в отель, женщина сообщила, что у нее бизнес-класс и диабет. После этого члены экипажа «поскребли что-то у себя по сусекам, нашли сыр и что-то еще непортящееся, и сварганили» ей ужин. Однако остальным пассажирам, по ее словам, питание предоставлено не было.

По мнению психиатра, доктора медицинских наук Михаила Виноградова, подобное поведение считается неприличным во всем цивилизованном мире. «К сожалению, надо признать, что все это — в культуре россиян. Когда человек поднимается по служебной лестнице, становится, например, каким-то руководителем, он автоматически начинает считать, что ему многое позволено, позволено больше, нежели другим.

Только высокопоставленные россияне, поругавшись в очереди, пугают звонком министру.

По сути, у людей полностью и достаточно быстро меняется психология», — пояснил «URA.RU» Виноградов. По его словам, «особенно ужасно, что в такой некрасивой ситуации оказалась руководитель Третьяковской галереи, которую знают во всем мире». «Думаю, что эта женщина считала, что ей можно абсолютно все. Тысячи людей могут стоять в очереди, а она — нет», — подчеркнул собеседник агентства.

Педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева в разговоре с «URA.RU» указала на то, что «хамство не имеет статуса и национальности». «Нельзя всех грести под одну гребенку. Ведь далеко не все люди, которые чего-то достигли — хамы. С подобным вполне можно столкнуться и в обычной жизни — на дороге или в метро. Такое сегодня сплошь и рядом», — пояснила она. Вместе с тем собеседница агентства признала, что порой люди в конфликтах не думают о последствиях, в том числе репутационных, а руководствуются исключительно эмоциями.

Ксения Собчак также обещала своим оппонентам «решить вопрос на другом уровне» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Генеральный директор фонда «Прикладная политология» Сергей Смирнов напомнил, что много лет назад Евгений Евтушенко написал, что «поэт в России больше, чем поэт». «И хотя он имел в виду дополнительные обязательства, которые возлагает на себя любой поэт, писатель, артист или иной деятель культуры, многие воспринимают это как дополнительные права и преференции для себя, любимых. А мы им в этом потакаем, называя их „моральными авторитетами“, „носителями и хранителями культуры“. Особенно это касается так называемых публичных фигур, которые почему-то не понимают, что их „служебные“ права и преференции заканчиваются за пределами их служебных кабинетов. И что в самолете они просто пассажиры, в магазине — просто покупатели, а в больнице — просто пациенты. Такие же, как и тысячи других, с точно такими же правами и обязанностями», — сказал «URA.RU» Смирнов. Это, по его словам, не отменяет требования к авиакомпаниям, магазинам или больницам обеспечивать требуемый уровень обслуживания даже в кризисных ситуациях.

Директор Центра урегулирования социальных конфликтов, юрист Олег Иванов полагает, что в первую очередь здесь следует говорить об определенном психотипе, который позволяет вести себя подобным образом. «Ведь далеко не каждый человек, оказавшись в форс-мажорных обстоятельствах, будет устраивать форменную истерику, угрожая звонками из правительства, или, например, из ФСБ (как жена футболиста Аршавина, замешанная в другом авиа-скандале). Такая степень конфликтности — это определенные психологические особенности, которые присущи человеку от рождения. Кроме того, такой снобизм, как правило, вызывает однозначно негативную реакцию: принцип „что позволено Юпитеру — не позволено быку“ явно не пользуется популярностью в обществе», — пояснил в беседе с «URA.RU» Иванов.

В случае с Трегуловой, по его мнению, ситуация усугубляется еще и тем, что в центре скандала оказался не просто чиновник, а директор Третьяковской галереи:

«Сразу вспоминается анекдот про звонок в прачечную, которая оказалась Министерством культуры».

Стоит отметить, что публичные люди, в том числе деятели культуры, достаточно регулярно оказываются в центре подобных скандалов. Так, ранее телеведущий Леонид Якубович из-за задержки рейса «Аэрофлота» оскорбил сотрудницу авиакомпании. Широкую огласку эта история получила из-за видео с монологом Якубовича, которое выложили в Youtube. После появления видео в сети в авиакомпании решили перевести рассмотрение этого дела в рамки закона. Когда были обнародованы результаты прокурорской проверки, в ходе которой нарушений со стороны «Аэрофлота» не обнаружили, Якубович извинился перед сотрудниками авиакомпании.

Актера Дмитрия Дюжева очень обидело, что его не пропустили в очереди на регистрацию в аэропорту. Он обрушился на россиян с жесткой критикой: «Я-то думал, что вы порядочные, культурные и образованные люди, россияне. Правильно, что вам такую лабуду и туфту показывают. Дешевые и бездарные сериалы. Вы этого заслуживаете», — обратился Дюжев к согражданам.

Дмитрий Дюжев обиделся на россиян за то, что его не пропустили в очереди Фото: Кадр из фильма «Жмурки»

По словам знаменитости, такую реакцию у него вызвало поведение людей. Когда Дмитрий подошёл к стойке регистрации, то обнаружил огромную очередь. Артист тут же направился в ее начало, поскольку у него на руках был билет бизнес-класса, однако другим пассажирам оказалась неинтересна политика авиакомпании, и они отправили звезду в конец очереди.

Довелось поскандалить с «Аэрофлотом» и телеведущей Ксении Собчак. Это произошло, когда рейс «Москва — Санкт-Петербург» задержали — один из пассажиров отказался предъявить посадочный талон. Пассажира высадили, а находившаяся в том же самолете Собчак пригрозила экипажу «решить вопрос на другом уровне». После того, как она попыталась попасть в кабину пилота, ее также сняли с рейса. «Самый отвратительный совковый синдром — это „синдром хозяина шлагбаума“. Это когда „маленький“ человек вдруг получает маленькую, но власть», — так телеведущая тогда прокомментировала действия стюардессы.

Актер Вениамин Смехов также выяснял отношения с «Аэрофлотом» — из-за того, что на борту лайнера его отказались пускать в туалет бизнес-класса. В итоге к разбирательству пришлось даже привлекать полицию.