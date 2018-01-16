09:59 16 января 2018 1

Певица умерла при загадочных обстоятельствах Фото: Alterna2 / Wikimedia.org

Российский музыкальный продюсер и композитор Макс Фадеев прокомментировал смерть солистки ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О’Риордан. Музыкант напомнил, что в нашей стране слава певицы пришлась на 1990-е годы.

«The Cranberries — это было то время, когда мы только начинали. Она появилась в 1990-е, и у неё была пара очень классных треков. Очень, очень жалко», — цитирует Фадеева RT. «Уходят музыканты, уходят классные ребята, а кто приходит? Просто жаль классного музыканта», — выразил свои чувства в связи с внезапной смертью певицы продюсер.

О смерти Долорес О’Риордан стало известно утром 15 января. 46-летнюю солистку The Cranberries нашли мертвой в номере отеля в Вестминстере. В британской полиции смерть певицы назвали «необъяснимой», напоминают Nation News. Обстоятельства ее гибели устанавливаются. Известно, что певица находилась в Лондоне для записи новой песни.

Российский певец Петр Налич назвал солистку ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О’Риордан чудесным музыкантом. Музыкант вспомнил вечеринку на школьном выпускном. Первый его «танец с поцелуями был под песню The Cranberries», пишет «Федеральное агентство новостей». «Светлая ей память, она была чудесным музыкантом», — отметил Налич.