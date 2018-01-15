Умерла солистка ирландской группы Cranberries

Долорес О’Риордан скончалась в лондонском отеле
В возрасте 46 лет скончалась солистка группы Cranberries Долорес О’Риордан. Об этом говорится в сообщении государственной телерадиокомпании Ирландии.
Причину смерти певицы полиция не сообщает. Известно только, что ее тело обнаружили в номере лондонского отеля. Певица отправилась в Великобританию для записи новой песни, сообщает телеканал «Дождь».
Ранее солистка Cranberries напала на стюардессу в самолете авиакомпании Aer Lingus, выполнявшем рейс из Нью-Йорка в ирландский город Шэннон, сообщало «Федеральное агентство новостей». Члены экипажа сообщили о произошедшем полицейским, и после приземления певицу задержали. При задержании она напала на одного из полицейских.