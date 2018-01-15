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16 января 2018
15 января 2018
Главные новости Москвы
23:03  15 января 2018 1

Умерла солистка ирландской группы Cranberries

Долорес О’Риордан скончалась в лондонском отелеСкриншот с видео youtube

В возрасте 46 лет скончалась солистка группы Cranberries Долорес О’Риордан. Об этом говорится в сообщении государственной телерадиокомпании Ирландии.

Причину смерти певицы полиция не сообщает. Известно только, что ее тело обнаружили в номере лондонского отеля. Певица отправилась в Великобританию для записи новой песни, сообщает телеканал «Дождь».

Ранее солистка Cranberries напала на стюардессу в самолете авиакомпании Aer Lingus, выполнявшем рейс из Нью-Йорка в ирландский город Шэннон, сообщало «Федеральное агентство новостей». Члены экипажа сообщили о произошедшем полицейским, и после приземления певицу задержали. При задержании она напала на одного из полицейских.

Ольга Дудорова
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