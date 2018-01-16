Полиция назвала смерть солистки The Cranberries необъяснимой

00:55 16 января 2018 0

Причина смерти Долорес О’Риордан еще не названа Фото: Alterna2 / wikimedia.org

Лондонская полиция рассматривает внезапную смерть солистки ирландской группы The Cranberries как «необъяснимую».

Как сообщил телеканал RTE, сообщение в полицию из отеля в Вестминстере поступило 15 января в 9:05 утра по местному времени. Врачи констатировали смерть, но поскольку точная причина пока не известна, силовики называют ее необъяснимой.

Долорес О’Риордан, напомним, была найдена мертвой в гостиничном номере. В Лондон, как сообщалось ранее, 46-летняя вокалистка приехала для записи новой песни. К Cranberries она присоединилась в 1990 году.