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16 января 2018
15 января 2018
Главные новости Москвы
00:55  16 января 2018 0

Полиция назвала смерть солистки The Cranberries необъяснимой

Причина смерти Долорес О’Риордан еще не названаФото: Alterna2 / wikimedia.org

Лондонская полиция рассматривает внезапную смерть солистки ирландской группы The Cranberries как «необъяснимую».

Как сообщил телеканал RTE, сообщение в полицию из отеля в Вестминстере поступило 15 января в 9:05 утра по местному времени. Врачи констатировали смерть, но поскольку точная причина пока не известна, силовики называют ее необъяснимой.

Долорес О’Риордан, напомним, была найдена мертвой в гостиничном номере. В Лондон, как сообщалось ранее, 46-летняя вокалистка приехала для записи новой песни. К Cranberries она присоединилась в 1990 году.

Сергей Демин
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