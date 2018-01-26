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26 января 2018
16:19  26 января 2018 0

В Германии продают Rolls-Royce Николая II почти за 300 млн. ФОТО

Кабриолет последнего русского царя оценили в 278 млн рублейФото: auto.ru

Кабриолет Rolls-Royce Silver Ghost, который, как утверждает продавец, принадлежал российскому императору Николаю II, выставлен на продажу 278 млн рублей. Соответствующее объявление было размещено на одном из сайтов по продаже автомобилей.

Пробег Rolls-Royce синего цвета составляет 2 тысячи километров, отмечает сайт RT. В объявлении говорится, что кабриолет находится в Германии и «не требует ремонта». Отмечается, что после смерти Николая II этот автомобиль приобрел коллекционер и выставил в своем казино в Лас-Вегасе. Позднее автомобиль оказался у другого собирателя ценностей и был спрятан в его бункере в Германии. Долгое время он считался утерянным, пока бункер не был обнаружен.

Известно, что Николай II имел большой автомобильный парк — более 20 моделей премиум-класса. Модель Rolls-Royce Silver Ghost производилась с 1905 по 1926 год, за это время было выпущено больше семи тысяч таких автомобилей.

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Фото: auto.ru

Дарья Корчак
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