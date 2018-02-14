ДНР готовится к нападению армии Украины. Войска приведены в состояние повышенной готовности

06:32 14 февраля 2018 0

В Донецке ждут провокаций со стороны ВСУ из-за законна о реинтеграции Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Войска Донецкой народной республики приведены в состояние повышенной боевой готовности из-за риска провокаций со стороны армии Украины. Он связан с нестабильной внутренней ситуацией в стране, а также с принятием закона о реинтеграции Донбасса, который позволяет властям использовать там вооруженные силы под предлогом «защиты суверенитета страны». Об этом журналистам рассказали заместитель командующего ВС ДНР полковник Эдуард Басурин и председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин.

«Это было сделано на опережение. Нам стали известны их планы, поэтому мы решили предупредить противника и приняли превентивные меры. Это предупреждение украинской стороне. Ждем от них ответного хода», — пояснил «Известиям» Басурин.

Готовность ДНР отразить наступление украинской армии подтвердил и второй собеседник издания — Пушилин, отметив, что в регионе готовы к обострению ситуации. Также он добавил, что риски создают и попытки Киева настоять на своем варианте размещения миротворческой миссии ООН в Донбассе. Украина якобы хочет использовать миротворцев, чтобы зачистить территории ДНР и установить свою власть.

Кроме того, по словам Басурина, разведка выяснила, что Генштаб ВСУ планирует нанести серию ударов на линии фронта при помощи артиллерии и авиации. После — украинские силы хотели закрепиться в районе населенных пунктов Сорокино, Довжанск, Мариновка и Новоазовск, прорваться в тыл и выйти к границе с Россией. Руководство ДНР заявило, что готово ответить на любые провокации Украины.

Ранее, как напоминает RT, депутат Верховной рады Юрий Береза заявил, что Украина сможет вернуть Крым и Донбасс под свой контроль только силовым путем.