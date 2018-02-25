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25 февраля 2018
19:26  25 февраля 2018 5

В Совбезе заявили, что бывший глава ФСБ не причастен к «аргентинскому кокаину»

Заседание выездного совещания секретаря Совета безопасности РФ в Кургане. Кургане., патрушев николай
Патрушев не был привлечен к спецоперацииФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Совете безопасности РФ опровергли информацию о том, что самолет секретаря ведомства Николая Патрушева был причастен к спецоперации по перехвату поставки 389 кг кокаина из Аргентины по дипломатической почте.

«Это чьи-то фантазии и фейк. Данный самолет не используется для перевозки дипломатической почты и дипломатических грузов», — рассказал «Интерфаксу» источник в Совбезе.

Ранее сообщалось, что самолет экс-директора ФСБ Патрушева мог участвовать в спецоперации по перехвату поставки кокаина из Аргентины в Европу. Иностранные СМИ писали, что в декабре прошлого года он прибыл в Аргентину и провел переговоры с президентом страны Маурисио Макри. К этому времени спецслужбы РФ уже знали, что на территории российского посольства находятся 12 чемоданов с наркотиками. Их заменили на муку и отправили в Россию.

Семен Гринберг
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