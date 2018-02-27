Агутин рассказал Дудю, как подрался в стриптиз-клубе

19:32 27 февраля 2018 0

История певца случилась в Майами Леонид Агутин, Instagram

Леонид Агутин стал участником передачи «вДудь». Певец рассказал ведущему, как подрался в стриптиз-клубе. По словам Агутина, инцидент случился два года назад в Майами, где артист выпивал вместе с приятелем. «Он потребовал продолжения, мне пришлось следовать за ним», — пояснил певец. В поисках ресторана друзья медленно кружили на автомобиле по району. Это заметили полицейские и отобрали у них машину.

Приятелей это не остановило, и они отправились в стриптиз-бар. «Там было тихо, мирно, слава богу, особо никого не было. Мы встали у стойки и решили все-таки доболтать, дотереть чего-то, что в таком состоянии кажется важным», — рассказал Агутин.

Двое одиноких мужчин привлекли внимание стриптизерш. По словам Агутина, они отбивались от них, давая денег, но в какой-то момент к девушкам присоединился еще глава заведения — итальянец мафиозного вида. «Что он говорил мне, я не помню, но зачем-то я его бил», — признался артист. В драку вмешались еще четверо, после чего приятелей выкинули из клуба. Вдвоем они стояли у обочины, пытаясь остановить машину. Денег у друзей не было.

«И вдруг разворачивается машина, подъезжает этот чувак, этот самый шеф стриптиз-клуба: ладно… Мы садимся, он спрашивает, где живем. Отвозит сначала моего друга, потом довозит меня до дома», — заключил певец. По словам Агутина, глава стрип-клуба очень удивился, увидев дом артиста. Когда же певец попросил его подождать, чтобы сбегать за деньгами, тот отказался.