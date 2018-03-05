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Главные новости Свердловской области
07:30  05 марта 2018 1

«Крутые!» Шипулин встретился с хоккеистами, взявшими «золото» Олимпиады. ФОТО

Биатлонист Шипулин не чужд и хоккеюФото: Анна Майорова © URA.RU
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МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее
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Уральский биатлонист Антон Шипулин встретился с хоккеистами сборной России, ставшими золотыми призерами Олимпиады в Пхенчхане. На одной из фотографий, размещенных в Instagram, он позирует с капитаном российской команды Павлом Дацюком. Последний также начал свою спортивную карьеру на Урале — в Свердловской области.

«Огромная честь для меня — познакомиться с парнями из „Красной машины“. Невероятно крутые, позитивные и отзывчивые ребята, настоящие чемпионы! Был рад встрече!», — такими словами сопроводил биатлонист снимок.

«Антон, заразитесь от них олимпийским золотом! Мы уверены — следующая Олимпиада будет для вас именно такой!»; «Красавчики. Гордость России!»; «Антон, Сургут ждет тебя на очередном этапе кубка мира! Удачи тебе! Соскучились уже»; «Вы классные! Побед вам всем и золота! Удачи!», — так выразили подписчики блога свое отношение к публикации.

Как уже сообщало «URA.RU», сам Шипулин получил отказ МОК в поездке на Олимпиаду. При этом спортсмен никак не фигурировал в допинговых скандалах, ставших камнем преткновения для других российских спортсменов. А вот его родная сестра Анастасия Кузьмина стала в Пхенчзане золотым призером — но в качестве члена биатлонной сборной Словакии. Шипулин стал доверенным лицом Владимира Путина 26 февраля.

Владимир Васин
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