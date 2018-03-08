В Пулково ищут бомбу в пассажирском самолете

Самолет должен был вылететь в Сыктывкар (фото из архива)
Самолет авиакомпании «Нордавиа» в четверг, 8 марта, проверяют в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) после сообщения о минировании. Все пассажиры, которые уже успели занять свои места перед отправкой воздушного судна, эвакуированы.
Речь идет о «Боинге-737», который должен был следовать из Петербурга в Сыктывкар, сообщает информагентство Nation News со ссылкой на источник. Сообщение о том, что борт заминирован, поступило в 10:00 по московскому времени. В самолете уже находилось 119 пассажиров, людей и багаж экстренно эвакуировали.