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08 марта 2018
13:38  08 марта 2018 0

В Пулково ищут бомбу в пассажирском самолете

Виды Екатеринбурга, аэропорт кольцово, самолет, техобслуживание, екатеринбург
Самолет должен был вылететь в Сыктывкар (фото из архива)Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Самолет авиакомпании «Нордавиа» в четверг, 8 марта, проверяют в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) после сообщения о минировании. Все пассажиры, которые уже успели занять свои места перед отправкой воздушного судна, эвакуированы.

Речь идет о «Боинге-737», который должен был следовать из Петербурга в Сыктывкар, сообщает информагентство Nation News со ссылкой на источник. Сообщение о том, что борт заминирован, поступило в 10:00 по московскому времени. В самолете уже находилось 119 пассажиров, людей и багаж экстренно эвакуировали.

Феликс Сорокин
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