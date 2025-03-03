В Петербурге ребенок получил травму позвоночника на занятии по плаванию

В Петербурге в одном из детских садов во время занятия по плаванию ребенок получил травму позвоночника. Мать пострадавшего рассказала, что травмы ребенку нанесла тренер. Об этом пишет «78».
«Тренер сказала ребёнку, что никто ему не поможет. Она схватила его и кинула на скамейку. Сыну разрезало ягодицу. Дети слышали, как он плакал. На плавании было только четверо — все остальные отказались заниматься из-за грубого отношения тренера», — поделилась мама мальчика с телеканалом «78». Как сообщила женщина, 28 февраля ее сын забыл взять с собой полотенце на занятие по плаванию. Узнав об этом, тренер резко отреагировала и грубо повела себя с ребенком. Несмотря на травму, тренер заставила ребенка продолжить занятие.
После окончания урока плавания воспитатель и тренер отвели мальчика к медсестре детского сада, заявив, что ребенок якобы просто расчесал себя во сне. Однако, когда женщина забрала сына и отвезла его в поликлинику, врачи диагностировали серьезные травмы: смещение в грудной клетке и ушиб позвоночника. Медики предупредили, что ребенку может потребоваться ношение специального корсета для восстановления.
Петербурженка рассказала, что ранее ее старший сын тоже получил травму на территории учреждения, врезавшись в натянутую веревку. По словам женщины, воспитатели в саду регулярно грубят и избегают ответственности за происшествия, а заведующая учреждения заявляет, что не в курсе происходящего.
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