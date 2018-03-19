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19 марта 2018
Главные новости Москвы
07:00  19 марта 2018 0

В России по итогам 2017 года зарплаты выросли на 7%

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В 2017 году средняя заработная плата выросла на 2,4 тысячи рублейФото: depositphotos.com © URA.RU

По данным Минтруда, в 2017 году в России средние заработные платы выросли на семь процентов. В денежном эквиваленте эта сумма составила 2,4 тыс. рублей. В первую очередь, эти данные являются актуальными для занятых в бюджетной сфере и на крупных промышленных предприятиях.

Отмечается, что номинальная начисленная зарплата в прошлом году выросла на 7,2 процентов, номинально достигнув 39,1 тыс. рублей на одного работника в месяц. При этом с учетом инфляции размер реальной заработной платы (покупательной способности) увеличился на 3,4 процента.

Согласно проекту итогового доклада о результатах деятельности министерства труда за прошлый год сообщается, что назначенные пенсии в среднем увеличились на 7,4 процентов — до 13,3 тысяч рублей, но при этом их реальный рост составил 3,6 процентов, передает RT. Примечательно, что реальные доходы населения продолжают падать. Однако, меньшими темпами — в прошлом году снижение составило 1,7 процента, а два года назад показатель находился на уровне 5,8 процентов.

Александр Черноскутов
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