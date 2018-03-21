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21 марта 2018
09:36  21 марта 2018 0

Стало известно, когда ООН решит судьбу российской Арктики

Турция, стамбул, арктика, холод, лед, пейзаж, океан, арктика, снег, горы
Россия претендует на богатый ресурсами участок шельфа в АрктикеФото: pixabay.com

Россия ожидает решения ООН по поводу заявки на расширение шельфа в Арктике не ранее конца 2018 — начала 2019 года. В этот период свою заявку в организации представит Канада.

Пересмотренную заявку на расширение границ своего континентального шельфа Россия подала в ООН в 2015 году. В ней говорится о присоединении к нему подводного хребта Ломоносова — богатого углеводородами участка. «Комиссия ООН будет принимать окончательное решение, когда все основные страны представят свои заявки, и будет понятно, как каждая страна обосновывает свою заявку», — рассказал глава Минприроды России Сергей Донской, чьи слова приводит РИА «Новости». Речь идет о заявках Канады и Дании, отметил министр. «С датчанами уже были переговоры между геологическими службами наших стран. На уровне специалистов идет обсуждение и выработка решений», — сказал Донской.

Отметим, что Россия заявила о своих претензиях на богатый углеводородами участок шельфа еще в 2001 году, однако соответствующая заявка от страны была отклонена из-за недостатка геологической информации. В последующие годы были проведены экспедиции на Северный полюс и исследования в Северном Ледовитом океане, с тем чтобы снова подать заявку в ООН.

Ранее в НАТО признали свое отставание от России в освоении Арктики. Главнокомандующий войсками альянса в Европе Кертис Скапарротти заявил, что уже через пару лет Россия сможет контролировать Северный морской путь, который, вероятно, скоро станет альтернативой устоявшимся маршрутам между Европой и Азией.

Дарья Корчак
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