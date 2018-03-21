Стало известно, когда ООН решит судьбу российской Арктики

Россия ожидает решения ООН по поводу заявки на расширение шельфа в Арктике не ранее конца 2018 — начала 2019 года. В этот период свою заявку в организации представит Канада.
Пересмотренную заявку на расширение границ своего континентального шельфа Россия подала в ООН в 2015 году. В ней говорится о присоединении к нему подводного хребта Ломоносова — богатого углеводородами участка. «Комиссия ООН будет принимать окончательное решение, когда все основные страны представят свои заявки, и будет понятно, как каждая страна обосновывает свою заявку», — рассказал глава Минприроды России Сергей Донской, чьи слова приводит РИА «Новости». Речь идет о заявках Канады и Дании, отметил министр. «С датчанами уже были переговоры между геологическими службами наших стран. На уровне специалистов идет обсуждение и выработка решений», — сказал Донской.
Отметим, что Россия заявила о своих претензиях на богатый углеводородами участок шельфа еще в 2001 году, однако соответствующая заявка от страны была отклонена из-за недостатка геологической информации. В последующие годы были проведены экспедиции на Северный полюс и исследования в Северном Ледовитом океане, с тем чтобы снова подать заявку в ООН.
Ранее в НАТО признали свое отставание от России в освоении Арктики. Главнокомандующий войсками альянса в Европе Кертис Скапарротти заявил, что уже через пару лет Россия сможет контролировать Северный морской путь, который, вероятно, скоро станет альтернативой устоявшимся маршрутам между Европой и Азией.