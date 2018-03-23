Володин заявил о травле депутатов в Госдуме в связи с делом Слуцкого

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о травле по отношению к депутатам, которые публично обозначили свою позицию о выдвинутых тремя журналистками обвинениях в домогательстве со стороны главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого. Он рекомендует журналисткам обратиться в суд или правоохранительные органы.
«Оказывать давление на депутатов, более того — навешивать ярлыки, травить депутатов, потому что приняли решение, которое считают справедливым и нужным, это значит выходить из правового поля», — цитирует Володина «Интерфакс». Он считает, что подобная ситуация создает прецедент, «заложником которого завтра может стать каждый».
По мнению Володина, решение комиссии по этике в отношении Слуцкого было принято единодушно после тщательного изучения ситуации. При этом комиссия состояла из представителей всех фракций, которые пришли к общему мнению, что нет оснований делать вывод о виновности депутата.
Ранее стало известно, что первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич назвал неудобной идею о проведении записи на камеру встреч журналистов с публичными лицами. По его мнению, ведение видеосъемки страхует обе стороны встречи от выдвижения необоснованных обвинений, сообщало РАПСИ.