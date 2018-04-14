Назван ТОП-10 самых продаваемых в России иномарок

10:40 14 апреля 2018 0

За первые три месяца 2018 года в России продано более 25 тысяч новых KIA Rio Фото: сайт www.kia.ru

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» составили рейтинг самых продаваемых новых иномарок в России по итогам января — марта 2018 года. Лидером стал автомобиль KIA Rio.

За первые три месяца 2018 года было продано 25370 KIA Rio, что на 20,2% больше результата аналогичного периода прошлого года, сообщается на сайте «АВТОСТАТа». На второй позиции оказался кроссовер Hyundai Creta, продажи которого выросли на 39% (до 15764 шт.). На третье место опустился седан Hyundai Solaris с результатом 14470 реализованных авто (+14,2%).

На четвертом и пятом местах рейтинга — седан Volkswagen Polo (11558 шт.; +14,4%) и кроссовер Renault Duster (10270 шт.; +19,4%). В ТОП-10 также попали: Skoda Rapid (8023 шт.; +28,8%), Renault Kaptur (7659 шт.; +27,5%), KIA Sportage (7590 шт.; +47,5%), Volkswagen Tiguan (7308 шт.; +44,8%) и Renault Sandero (7237 шт.; +27,7%).

Агентство добавляет, что в январе — марте нынешнего года продажи новых иномарок (с учетом LCV — легких коммерческих автомобилей) в России составили 294,7 тысяч единиц (+22,3%). Таким образом, на их долю приходится 75% российского рынка.

Ранее стали известны самые популярные автомобильные марки в России, сообщал телеканал RT. На первое место эксперты разместили отечественную Lada. На втором месте оказалась японская Toyota, третью строчку занял Nissan. В рейтинге самых экономичных моделей Lada по затратам на бензин редакции Daily-Motor первые две позиции заняли Granta и Kalina, отмечал телеканал 360. Третье место заняла Lada Vesta.