{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В Белом доме - новое министерство. В ГД решают, как повысить пенсионный возраст. 8 мая на Урале появится новый сенатор
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,43
Динамика за 2 недели
Евро 75,75
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
14 апреля 2018
13 апреля 2018
10:40  14 апреля 2018 0

Назван ТОП-10 самых продаваемых в России иномарок

За первые три месяца 2018 года в России продано более 25 тысяч новых KIA RioФото: сайт www.kia.ru

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» составили рейтинг самых продаваемых новых иномарок в России по итогам января — марта 2018 года. Лидером стал автомобиль KIA Rio.

За первые три месяца 2018 года было продано 25370 KIA Rio, что на 20,2% больше результата аналогичного периода прошлого года, сообщается на сайте «АВТОСТАТа». На второй позиции оказался кроссовер Hyundai Creta, продажи которого выросли на 39% (до 15764 шт.). На третье место опустился седан Hyundai Solaris с результатом 14470 реализованных авто (+14,2%).

На четвертом и пятом местах рейтинга — седан Volkswagen Polo (11558 шт.; +14,4%) и кроссовер Renault Duster (10270 шт.; +19,4%). В ТОП-10 также попали: Skoda Rapid (8023 шт.; +28,8%), Renault Kaptur (7659 шт.; +27,5%), KIA Sportage (7590 шт.; +47,5%), Volkswagen Tiguan (7308 шт.; +44,8%) и Renault Sandero (7237 шт.; +27,7%).

Агентство добавляет, что в январе — марте нынешнего года продажи новых иномарок (с учетом LCV — легких коммерческих автомобилей) в России составили 294,7 тысяч единиц (+22,3%). Таким образом, на их долю приходится 75% российского рынка.

Ранее стали известны самые популярные автомобильные марки в России, сообщал телеканал RT. На первое место эксперты разместили отечественную Lada. На втором месте оказалась японская Toyota, третью строчку занял Nissan. В рейтинге самых экономичных моделей Lada по затратам на бензин редакции Daily-Motor первые две позиции заняли Granta и Kalina, отмечал телеканал 360. Третье место заняла Lada Vesta.

Ольга Кулакова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров