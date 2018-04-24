Кадыров рассказал, кого любит больше, чем своих детей

19:55 24 апреля 2018 0

Рамзан Кадыров рассказал о своем отношении к племяннику Фото: government.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров признался, что любит своего племянника больше, чем собственных детей. Об этом он рассказал в эфире одного из телеканалов.

«Я воспитываю своих племянников, племянниц. Я больше люблю своего племянника, чем своих детей, потому что я его знаю давно», — сказал Кадыров, чьи слова приводит портал RT. По словам политика, своего племянника он знает больше 20 лет, а «дети родились сейчас». «Он уже сегодня рядом со мной встал, и он уже единомышленник, мой друг, брат, товарищ. А я еще не знаю, что получится из моих детей», — заявил Кадыров. Он также признался, что именно для племянника создает самые лучшие условия.

Ранее глава Чечни заявил о готовности уйти в отставку и встать на защиту Родины в качестве воина. Он также готов без раздумий выполнить «приказ любой сложности от верховного главнокомандующего».