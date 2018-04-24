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24 апреля 2018
Главные новости Москвы
15:21  24 апреля 2018 0

Кадыров готов уйти в отставку и защищать Россию «как воин»

Клипарт, кадыров рамзан
Глава Чечни выразил готовность выполнить приказ любой сложностиФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил о готовности сложить полномочия руководителя республики и защищать Родину как воин. Заявление политик сделал в эфире телеканала «Россия 24».

В интервью журналистам федерального канала Кадыров рассказал, что пришел в политику как воин и у него любимое дело — «воюя, защищать народ и государство». Глава Чечни выразил готовность выполнить «приказ любой сложности от верховного главнокомандующего».

«Я думаю, что пора нам, генералам, сложить полномочия глав субъектов и идти вперед, защищая целостность нашего государства», — сказал Кадыров. Он добавил, что на данный момент в Сирии находятся чеченские военные, которые обеспечивают безопасность территории. Политик заявил, что готов направить новые «полки, батальоны, бригады».

Кроме того, Кадыров считает, что ситуация в Сирии используется для давления на Россию. Если так будет продолжаться, то правительству придется принимать радикальные меры, уверен он.

Павел Маркуш
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