18:43 28 апреля 2018 0

Соцсеть работает с перебоями Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пользователи соцсети «ВКонтакте» жалуются на неполадки в ее работе. Сообщения об этом поступают со всей России — из Москвы, Краснодара, Самары, Челябинска, Екатеринбурга и других городов.

Самое большое количество жалоб было зафиксировано на юге страны и в Москве, сообщает RNS. Нарушения в работе интернет-сервисов начались после того, как Роскомнадзор стал блокировать IP-адреса иностранных провайдеров после конфликта с мессенджером Telegram.

Неполадки коснулись и других сервисов, в том числе принадлежащего Google видеохостинга YouTube и сайта и Playstation Network. При этом ранее стало известно, что Роскомнадзор разблокировал 3,2 млн IP-адресов трех подсетей зарубежных хостинг-провайдеров.