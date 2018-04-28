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28 апреля 2018
Главные новости 
18:43  28 апреля 2018 0

Россияне массово жалуются на сбой «ВКонтакте». ФОТО

Клипарт. Социальные сети. Екатеринбург, смартфон, вконтакте, интернет, гаджет, приложение, социальная сеть, вк, vk, vkontakte
Соцсеть работает с перебоямиФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Telegram в России пытаются заблокировать
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Пользователи соцсети «ВКонтакте» жалуются на неполадки в ее работе. Сообщения об этом поступают со всей России — из Москвы, Краснодара, Самары, Челябинска, Екатеринбурга и других городов.

Самое большое количество жалоб было зафиксировано на юге страны и в Москве, сообщает RNS. Нарушения в работе интернет-сервисов начались после того, как Роскомнадзор стал блокировать IP-адреса иностранных провайдеров после конфликта с мессенджером Telegram.

Неполадки коснулись и других сервисов, в том числе принадлежащего Google видеохостинга YouTube и сайта и Playstation Network. При этом ранее стало известно, что Роскомнадзор разблокировал 3,2 млн IP-адресов трех подсетей зарубежных хостинг-провайдеров.

Особенно много неполадок зафиксировали на юге страны
Фото: скрин сайта Downdetector

Дарья Корчак
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