Соцсеть работает с перебоями
Пользователи соцсети «ВКонтакте» жалуются на неполадки в ее работе. Сообщения об этом поступают со всей России — из Москвы, Краснодара, Самары, Челябинска, Екатеринбурга и других городов.
Самое большое количество жалоб было зафиксировано на юге страны и в Москве, сообщает RNS. Нарушения в работе интернет-сервисов начались после того, как Роскомнадзор стал блокировать IP-адреса иностранных провайдеров после конфликта с мессенджером Telegram.
Неполадки коснулись и других сервисов, в том числе принадлежащего Google видеохостинга YouTube и сайта и Playstation Network. При этом ранее стало известно, что Роскомнадзор разблокировал 3,2 млн IP-адресов трех подсетей зарубежных хостинг-провайдеров.
Особенно много неполадок зафиксировали на юге страны