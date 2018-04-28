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28 апреля 2018
Главные новости Москвы
18:13  28 апреля 2018 1

Роскомнадзор разблокировал 3,2 млн «добропорядочных» IP-адресов

Клипарт. Социальные сети. Екатеринбург, почта, интернет, сеть, гугл, google
Российские специалисты научились вычислять опасные ресурсыФото: Анна Майорова © URA.RU

Роскомнадзор разблокировал IP-адреса трех подсетей зарубежных хостинг-провайдеров. При этом, по словам специалистов ведомства, это решение никак не повлияет на деградацию Telegram.

«В рамках комплекса мер по исполнению решения суда в отношении Telegram Роскомнадзор снял с блокировки три подсети ряда зарубежных хостинг-провайдеров с целью избежать ограничения доступа к добропорядочным интернет-ресурсам», — цитирует телеканал RT заявление Роскомнадзора.

Как поясняют специалисты, IP-адреса, использовавшиеся мессенджером в данных подсетях, были вычислены и их статус не изменится. Также в Роскомнадзоре отмечают, что в возникших проблемах с доступом к ряду ресурсов виноваты прежде всего сами зарубежные провайдеры. Ведомство вынужденно блокирует их ресурсы, которые они предоставляют мессенджеру для обхода решения российского суда.

Игорь Чукреев
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