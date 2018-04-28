Роскомнадзор разблокировал 3,2 млн «добропорядочных» IP-адресов

Роскомнадзор разблокировал IP-адреса трех подсетей зарубежных хостинг-провайдеров. При этом, по словам специалистов ведомства, это решение никак не повлияет на деградацию Telegram.
«В рамках комплекса мер по исполнению решения суда в отношении Telegram Роскомнадзор снял с блокировки три подсети ряда зарубежных хостинг-провайдеров с целью избежать ограничения доступа к добропорядочным интернет-ресурсам», — цитирует телеканал RT заявление Роскомнадзора.
Как поясняют специалисты, IP-адреса, использовавшиеся мессенджером в данных подсетях, были вычислены и их статус не изменится. Также в Роскомнадзоре отмечают, что в возникших проблемах с доступом к ряду ресурсов виноваты прежде всего сами зарубежные провайдеры. Ведомство вынужденно блокирует их ресурсы, которые они предоставляют мессенджеру для обхода решения российского суда.