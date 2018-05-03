Китай с помощью ракет «застолбил» спорные острова в Тихом океане

Китайские военные заняли три острова архипелага Спратли, он же Наньша, расположенного в акватории Южно-Китайского моря. Они разместили там противокорабельные ракеты и зенитный ракетный комплекс (ЗРК).
Системы были развернуты в течение месяца на участках суши, известных как Мисчиф, Файери Кросс и Саби-риф. сообщает телеканал 360. По информации источников американского телеканала CNBC, упомянутые системы могут поражать надводные цели в радиусе около 550 км, а воздушные — в радиусе 300 км. В Пекине данные сведения отказались комментировать.
Агентство ТАСС уточняет, что на архипелаг Спратли кроме КНР претендуют еще несколько государств. В частности, Бруней, Вьетнам, Филиппины и Малайзия. Это объясняется тем, что острова занимают стратегическое положение в Южно-Китайском море. С одной стороны, они «контролируют» восточный подход к такой важной морской транспортной артерии как Малаккский пролив, а с другой — западные подходы к проливам, отделяющим Тайвань от филиппинского острова Лусон и позволяющие судам напрямую выходить в Тихий океан.
Ранее «URA.RU» писало, что Китай обвинил США в грубом нарушении суверенитета после того, как американский эсминец «Джон С. Маккейн» проплыл вблизи островов Спратли в Южно-Китайском море. МИД КНР считает, что военный корабль тем самым нарушил законы Китая и соответствующие нормы международного права.