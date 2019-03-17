Башкирский полицейский потратил три годовых дохода семьи на «внедорожник»

Начальник отдела ГИБДД по Аургазинскому району Башкирии купил себе Toyota Land Cruiser 150, стоимость которого превышает доход всей его семьи за три года. По данным портала «UFA1.RU», часть денег на машину майору полиции подарили родственники, часть он взял в кредит, а часть накопил.
Автомобиль стоит почти три млн рублей. Это больше, чем заработала вся семья майора за три года, передает портал.
По данным полиции, доходы начальника районного отдела ГИБДД, его супруги и несовершеннолетних детей с 2014 по 2016 годы составили 2 миллиона 345 тысяч рублей. В 2014-м заработана 791 тысяча, в 2015-м — 778 тысяч, а в 2016-м — 776 тысяч. Автомобиль майор приобрел в 2017 году и не представил дорогостоящий внедорожник в справке о доходах. «Начальник районного отдела ГИБДД после проведения проверки уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам», — приводит «UFA1.RU» данные пресс-службы ГУ МВД по республике Башкортостан.
Ранее бывший начальник УГИБДД Забайкальского Сергей Уханов был задержан за взятки общей суммой в два млн рублей. Всего ему вменялось 10 эпизодов по взяткам и два факта злоупотребления должностными полномочиями. Следствие по делу продолжалось более двух лет. Большую часть этого времени Уханов провел в СИЗО, пишет ИА FlаshSiberia.