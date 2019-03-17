Воеing 737 экстренно приземлился в Сочи

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
17 марта 2019 в 23:52
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Boeing 737 MAX, боинг, boeing 737 max
Boeing 737 совершил посадку в Сочи из-за технической неисправностиФото: flickr.com/Nathan Walkowiak

Лайнер Boeing 737-800, выполнявший рейс Москва — Сочи, экстренно приземлился в аэропорту «Адлер». Причиной посадки стала техническая неисправность воздушного судна.

Самолёт в аэропорту Сочи приземлился в 18 часов 30 минут, сообщает «Пятый канал» со ссылкой на источники. На борту лайнера находились 106 человек, в том числе четверо членов экипажа. В результате посадки никто не пострадал, однако к месту остановки воздушного судна были стянуты автомобили служб экстренного реагирования.

Как уточняет RT, у самолета была выявлена проблема с механизацией крыла.

Ранее специалисты обнаружили сходство в крушении Boeing 737 МАХ при авиакатастрофах в Эфиопии и Индонезии.

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