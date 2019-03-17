Воеing 737 экстренно приземлился в Сочи

Лайнер Boeing 737-800, выполнявший рейс Москва — Сочи, экстренно приземлился в аэропорту «Адлер». Причиной посадки стала техническая неисправность воздушного судна.
Самолёт в аэропорту Сочи приземлился в 18 часов 30 минут, сообщает «Пятый канал» со ссылкой на источники. На борту лайнера находились 106 человек, в том числе четверо членов экипажа. В результате посадки никто не пострадал, однако к месту остановки воздушного судна были стянуты автомобили служб экстренного реагирования.
Как уточняет RT, у самолета была выявлена проблема с механизацией крыла.
Ранее специалисты обнаружили сходство в крушении Boeing 737 МАХ при авиакатастрофах в Эфиопии и Индонезии.