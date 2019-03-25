Милонов захотел оставить россиян без фастфуда

Фастфуд — один из самых богатых на трансжиры Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил коллегам проработать закон, направленный на снижение использования искусственных трансжиров в российской пищевой промышленности. Фастфуд, богатый ими, может исчезнуть.

«Депутат Виталий Милонов направил предложения снижать норму использования трансжиров, а продукты, содержащие их, запретить продавать в общепите», — пишет ИА FlashSiberia. Изменения в законодательство депутат предлагает проработать Минпромторгу и Минздраву. Чрезмерное употребление продуктов с трансжирами становится источником различных заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых.

Количество трансжиров в пище россиян достигает порой 40-50 процентов. Парламентарий отмечает, что особенно богат на трансжиры фастфуд. На данный момент в России нет нормы, которая бы ограничивала содержание этого вида ненасыщенных жиров. Использование трансжиров в продуктах питания ограничено либо запрещено в Австрии, Венгрии, Дании, Исландии, Норвегии, Швейцарии.