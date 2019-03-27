Уральский экс-депутат Госдумы оспаривает свое банкротство

Язев не согласен со своим банкротством Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший депутат Госдумы от Екатеринбурга, основатель корпорации «Ява» Валерий Язев подал апелляционную жалобу на судебное решение о признании его банкротом. Информация об этом опубликована на сайте арбитражного суда Москвы. Ранее «URA.RU» сообщало о том, что по иску «Совкомбанка» Язев был признан несостоятельным.

Тогда судья Сергей Истомин решил, что заявление «ПАО„Совкомбанк“ о признании несостоятельным (банкротом) Язева Валерия Афонасьевича 29.10.1949 г. р. признать обоснованным. Ввести в отношении Язева Валерия Афонасьевича процедуру реструктуризации долгов. Включить в третью очередь реестра требований кредиторов должника требования ПАО „Совкомбанк“ в размере 106 793 620,77 руб. основного долга, 13 883 170,70 руб. неустойки, 60 000 руб. государственной пошлины».

Как писало «URA.RU», в сентябре прошлого года стало известно, что принадлежащие семье Язевых структуры имеют долг около 1 млрд рублей. Процедуру банкротства проходят «Научно-производственное объединение Восточный институт огнеупоров» и «ЯВА-Холдинг» (Екатеринбург), а также свердловское предприятие «Камышловский завод «Урализолятор».