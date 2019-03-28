27 марта 2019

Израиль нанес авиаудар по сирийскому Алеппо

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
28 марта 2019 в 04:57
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Волонтер Евгений Ганеев в Сирии, Сирия, ганеев евгений, хомс
Пригород Алеппо подвергся воздушной атаке (архивное фото)Фото: Евгений Ганеев
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Война в Сирии

Израиль нанес ракетный удар по окрестностям города Алеппо. Под атаку попали гражданский аэропорт региона, расположенный неподалёку населённый пункт Джибрин и промзона Шейх-Наджар. Информация об этом появилась на государственном телевидении Сирии.

По словам военного источника, воздушная атака была совершена 27 марта около 23:00. Сирийские средства ПВО сбили несколько израильских ракет, однако инфраструктуре все равно принесен материальный ущерб, пишет РИА «Новости».

Представитель ополчения, как отмечает RT, рассказал, что сейчас идет работа по оценке ущерба и поиску возможных пострадавших от атаки. Армия Израиля не комментирует сообщения об авиаударе.

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