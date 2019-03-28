Израиль нанес авиаудар по сирийскому Алеппо

Израиль нанес ракетный удар по окрестностям города Алеппо. Под атаку попали гражданский аэропорт региона, расположенный неподалёку населённый пункт Джибрин и промзона Шейх-Наджар. Информация об этом появилась на государственном телевидении Сирии.
По словам военного источника, воздушная атака была совершена 27 марта около 23:00. Сирийские средства ПВО сбили несколько израильских ракет, однако инфраструктуре все равно принесен материальный ущерб, пишет РИА «Новости».
Представитель ополчения, как отмечает RT, рассказал, что сейчас идет работа по оценке ущерба и поиску возможных пострадавших от атаки. Армия Израиля не комментирует сообщения об авиаударе.