ОАК снабдила Минобороны РФ новыми истребителями Су-34. Фото, видео

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«Ростех» поставил в армию партию новых Су-34. stock, вкс, су-34, истребитель-бомбардировщик, stock
Су-34 также предназначен для выполнения задач активной воздушной разведки Фото:

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) госкорпорации «Ростех» передала Минобороны России новую партию серийных самолетов Су-34. Об этом сообщил URA.RU генеральный директор ОАК Вадим Бадеха.

«Своевременное выполнение обязательств по гособоронзаказу — одна из ключевых задач ОАК. И наши трудовые коллективы с честью выполняют эту важную работу. Это не последняя в этом году партия истребителей-бомбардировщиков Су-34», — рассказал Вадим Бадеха. Новые истребители-бомбардировщики уже прошли необходимые отработки и отправились к местам несения службы.

Су-34 успел зарекомендовать себя как эффективная боевая единица. Он отлично справляется с задачами при огневом и радиоэлектронном противодействии противника, днем и ночью в простых и сложных метеорологических условиях.

Как выглядит самолет Су-34
Истребители-бомбардировщики Су-34 составляют основу ударной мощи
Фото:

«Фронтовые бомбардировщики Су-34 высоко оценены в войсках. Возможности самолета позволяют летчикам эффективно выполнять задачи на любом театре военных действий, применять неуправляемые и управляемые авиационные средства поражения», — поделился информацией первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков. Он также отметил, что в планах у «Ростеха» стоит цель нарастить объемы производства, обеспечив ускоренные темпы выпуска техники.

Госкорпорация «Ростех» — крупнейшая машиностроительная компания России. С 2006 года она успела объединить свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Консолидированная выручка в 2023 году превысила 2,8 трлн рублей.

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Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) госкорпорации «Ростех» передала Минобороны России новую партию серийных самолетов Су-34. Об этом сообщил URA.RU генеральный директор ОАК Вадим Бадеха. «Своевременное выполнение обязательств по гособоронзаказу — одна из ключевых задач ОАК. И наши трудовые коллективы с честью выполняют эту важную работу. Это не последняя в этом году партия истребителей-бомбардировщиков Су-34», — рассказал Вадим Бадеха. Новые истребители-бомбардировщики уже прошли необходимые отработки и отправились к местам несения службы. Су-34 успел зарекомендовать себя как эффективная боевая единица. Он отлично справляется с задачами при огневом и радиоэлектронном противодействии противника, днем и ночью в простых и сложных метеорологических условиях. «Фронтовые бомбардировщики Су-34 высоко оценены в войсках. Возможности самолета позволяют летчикам эффективно выполнять задачи на любом театре военных действий, применять неуправляемые и управляемые авиационные средства поражения», — поделился информацией первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков. Он также отметил, что в планах у «Ростеха» стоит цель нарастить объемы производства, обеспечив ускоренные темпы выпуска техники. Госкорпорация «Ростех» — крупнейшая машиностроительная компания России. С 2006 года она успела объединить свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Консолидированная выручка в 2023 году превысила 2,8 трлн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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