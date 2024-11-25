ОАК снабдила Минобороны РФ новыми истребителями Су-34. Фото, видео

25 ноября 2024 в 14:46 Размер текста - 17 +

Су-34 также предназначен для выполнения задач активной воздушной разведки Фото: пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) госкорпорации «Ростех» передала Минобороны России новую партию серийных самолетов Су-34. Об этом сообщил URA.RU генеральный директор ОАК Вадим Бадеха. «Своевременное выполнение обязательств по гособоронзаказу — одна из ключевых задач ОАК. И наши трудовые коллективы с честью выполняют эту важную работу. Это не последняя в этом году партия истребителей-бомбардировщиков Су-34», — рассказал Вадим Бадеха. Новые истребители-бомбардировщики уже прошли необходимые отработки и отправились к местам несения службы. Су-34 успел зарекомендовать себя как эффективная боевая единица. Он отлично справляется с задачами при огневом и радиоэлектронном противодействии противника, днем и ночью в простых и сложных метеорологических условиях. Истребители-бомбардировщики Су-34 составляют основу ударной мощи Фото: пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации «Фронтовые бомбардировщики Су-34 высоко оценены в войсках. Возможности самолета позволяют летчикам эффективно выполнять задачи на любом театре военных действий, применять неуправляемые и управляемые авиационные средства поражения», — поделился информацией первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков. Он также отметил, что в планах у «Ростеха» стоит цель нарастить объемы производства, обеспечив ускоренные темпы выпуска техники. Госкорпорация «Ростех» — крупнейшая машиностроительная компания России. С 2006 года она успела объединить свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Консолидированная выручка в 2023 году превысила 2,8 трлн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) госкорпорации «Ростех» передала Минобороны России новую партию серийных самолетов Су-34. Об этом сообщил URA.RU генеральный директор ОАК Вадим Бадеха. «Своевременное выполнение обязательств по гособоронзаказу — одна из ключевых задач ОАК. И наши трудовые коллективы с честью выполняют эту важную работу. Это не последняя в этом году партия истребителей-бомбардировщиков Су-34», — рассказал Вадим Бадеха. Новые истребители-бомбардировщики уже прошли необходимые отработки и отправились к местам несения службы. Су-34 успел зарекомендовать себя как эффективная боевая единица. Он отлично справляется с задачами при огневом и радиоэлектронном противодействии противника, днем и ночью в простых и сложных метеорологических условиях. «Фронтовые бомбардировщики Су-34 высоко оценены в войсках. Возможности самолета позволяют летчикам эффективно выполнять задачи на любом театре военных действий, применять неуправляемые и управляемые авиационные средства поражения», — поделился информацией первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков. Он также отметил, что в планах у «Ростеха» стоит цель нарастить объемы производства, обеспечив ускоренные темпы выпуска техники. Госкорпорация «Ростех» — крупнейшая машиностроительная компания России. С 2006 года она успела объединить свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Консолидированная выручка в 2023 году превысила 2,8 трлн рублей.