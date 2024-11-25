В Египте затонула яхта с более чем 30 туристами

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В водах в районе египетского Марса-Алама затонула яхта (архивное фото)
В водах в районе египетского Марса-Алама затонула яхта (архивное фото) Фото:

В Египте затонула яхта, на борту которой находились более 30-ти туристов. Есть выжившие, ведутся поиски остальных пассажиров. Об этом сообщает местные власти в разговоре с журналистами. 

«Яхта с более чем 30 туристами на борту затонула около египетского Марса-Алама. Некоторые найдены живыми, ведутся поиски», — отметили власти провинции в разговоре с РИА Новости. 

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В Египте затонула яхта, на борту которой находились более 30-ти туристов. Есть выжившие, ведутся поиски остальных пассажиров. Об этом сообщает местные власти в разговоре с журналистами.  «Яхта с более чем 30 туристами на борту затонула около египетского Марса-Алама. Некоторые найдены живыми, ведутся поиски», — отметили власти провинции в разговоре с РИА Новости. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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