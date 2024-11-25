В Египте затонула яхта с более чем 30 туристами

В водах в районе египетского Марса-Алама затонула яхта (архивное фото)
В Египте затонула яхта, на борту которой находились более 30-ти туристов. Есть выжившие, ведутся поиски остальных пассажиров. Об этом сообщает местные власти в разговоре с журналистами.
«Яхта с более чем 30 туристами на борту затонула около египетского Марса-Алама. Некоторые найдены живыми, ведутся поиски», — отметили власти провинции в разговоре с РИА Новости.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.