В ФАС придумали новый способ борьбы с «зарплатным рабством»

ФАС предлагает обнулить комиссии для граждан при снятии наличных в банкоматах Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Федеральная антимонопольная служба предлагает обнулить комиссии для граждан при снятии наличных в банкоматах. Ведомство вынесло эту инициативу на обсуждение консультативного совета при Банке России.

Замглавы ФАС Андрей Кашеваров рассказал «Известиям», что сейчас ведомство проводит опрос работодателей о причинах выбора зарплатного банка, его итоги будут обсуждены на заседании межведомственной рабочей группы по развитию конкуренции на рынке финансовых услуг. В ведомстве напомнили, что фактически «зарплатное рабство» в России было отменено в ноябре 2014 года, однако работодатели до сих пор не идут навстречу работникам из-за нежелания перечислять деньги на счет банка, у которого с предприятием нет договора. Одна из проблем игнорирования закона: ответственность для работодателей за его нарушение не предусмотрена.

В конце марта правительство внесло в Госдуму законопроект, который предусматривает штрафы для компаний, препятствующих в перечислении зарплаты работникам в выбранный ими банк, в размере 10—20 тысяч рублей для руководителей и 30—50 тысяч рублей — для организаций, писало «URA.RU». Проект другого закона предусматривает увеличение срока, в течение которого сотрудник обязан сообщить работодателю о намерении изменить зарплатный банк.