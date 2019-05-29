Ургант посмеялся над победой Шипулина в праймериз «Единой России». ВИДЕО

Шипулин собирается стать депутатом Госдумы Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Довыборы в Серовском округе в Госдуму

Телеведущий Иван Ургант в эфире программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале» прокомментировал победу экс-биатлониста Антона Шипулина на праймериз «Единой России» по довыборам в Госдуму. Шоумен пошутил, что ради спортсмена были изменены правила голосования.

«Что удивительно, из-за участия Антона Шипулина в выборах были изменены правила голосования. Сначала люди голосовали из положения лежа, а потом из положения стоя», — рассмешил аудиторию Ургант.

Антон Шипулин собирается участвовать в довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному избирательному округу, которые состоятся в сентябре 2019 года. Чтобы выдвинуться от партии «Единая Россия», спортсмену пришлось участвовать в праймериз. В голосовании олимпийский чемпион легко обошел всех конкурентов.

В феврале экс-биатлонист становился гостем программы «Вечерний Ургант». Тогда спортсмен подарил Ивану Урганту лыжи с «дырками».