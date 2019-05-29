Ургант посмеялся над победой Шипулина в праймериз «Единой России». ВИДЕО

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.RU»
29 мая 2019 в 16:19
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Шипулин Антон. Тюмень, шипулин антон
Шипулин собирается стать депутатом ГосдумыФото: Николай Бастриков © URA.RU
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Довыборы в Серовском округе в Госдуму

Телеведущий Иван Ургант в эфире программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале» прокомментировал победу экс-биатлониста Антона Шипулина на праймериз «Единой России» по довыборам в Госдуму. Шоумен пошутил, что ради спортсмена были изменены правила голосования.

«Что удивительно, из-за участия Антона Шипулина в выборах были изменены правила голосования. Сначала люди голосовали из положения лежа, а потом из положения стоя», — рассмешил аудиторию Ургант.

Антон Шипулин собирается участвовать в довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному избирательному округу, которые состоятся в сентябре 2019 года. Чтобы выдвинуться от партии «Единая Россия», спортсмену пришлось участвовать в праймериз. В голосовании олимпийский чемпион легко обошел всех конкурентов.

В феврале экс-биатлонист становился гостем программы «Вечерний Ургант». Тогда спортсмен подарил Ивану Урганту лыжи с «дырками».

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