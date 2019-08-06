В испанском отеле раскрыли подробности «международного скандала» из-за российского флага

Флаг РФ установлен в отеле, чтобы туристы знали о наличии в ресторане русских блюд Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сотрудники испанского отеля, где украинские туристы потребовали убрать флаг РФ, сообщили журналисту «URA.RU», что не планируют избавляться от российского символа.

«Российский флаг на территории нашего ресторана показывает, что в меню есть блюда русской кухни. Однако украинские клиенты связали этот символ с национализмом и потребовали его убрать, — поясняет представитель гостиницы. — Гости жаловались на ресепшне, что везде напишут о нашем отеле. Они угрожали, что все узнают, что наш отель „черная точка для украинцев“».

Представитель гостиницы отметил, что в отеле всегда было много украинских туристов, но никто из них никогда не жаловался на российский символ. «Флаг ничего такого не обозначает, убирать мы его не будем», — подытожили в испанском отеле.

Ранее стало известно, что гости из Украины потребовали убрать российский флаг из ресторана отеля, «чтобы не чувствовать себя ужасно на ужине». Позже они попросили туроператора переселить их в другую гостиницу, однако им отказали и оштрафовали.