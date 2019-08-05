СМИ: украинцы устроили «международный скандал» из-за флага России в испанском отеле

Украинцы потребовали убрать российский флаг из отеля в испанском городе Салоу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пост в Facebook, который написал украинец под ником David Plaster.
«Несколько украинских семей потребовали убрать российский флаг из ресторана отеля, чтобы не чувствовать себя ужасно на ужине», — написал David Plaster. Однако администратор отказал гостям и заметил, что разместить российский флаг в отеле — это решение Испании.
Сотрудники отеля попросили отдыхающих здесь же россиян объяснить украинцам правила заведения. «Однако на этом череда унижений не закончилась», — отметил David Plaster. Аниматоры испанского заведения начали петь военные русские песни. Украинцы в ответ на «оскорбления и травлю» попросили туроператора переселить их в другой отель. Однако гостей из Украины лишь оштрафовали за снятие брони.