В Крыму нашли доказательство провала изоляции полуострова

Байк-шоу мотоклуба «Ночные волки» «Тень Вавилона» — доказательство «провала» попыток изоляции Крымского полуострова. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксенов, который сопровождал на шоу президента РФ Владимира Путина.
«Участие в празднике иностранных гостей — еще один символ торжества народной дипломатии и поражения логики конфронтации, очередное свидетельство провала попыток „сдерживания“ России и „изоляции“ Крыма», — заявил Аксенов, прикрепив к посту фотографии с Путиным.
Байкерский слет прошел накануне возле горы Гасфорта в Крыму. Глава государства приехал на патриотический фестиваль на мотоцикле «Урал» в сопровождении Аксенова, главы Севастополя Михаила Развожаева и лидера «Ночных Волков» Александра «Хирурга» Залдостанова.