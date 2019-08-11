10 августа 2019

В Крыму нашли доказательство провала изоляции полуострова

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин приехал на байкерский фестиваль на мотоцикле «Урал»Фото: пресс-служба Кремля

Байк-шоу мотоклуба «Ночные волки» «Тень Вавилона» — доказательство «провала» попыток изоляции Крымского полуострова. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксенов, который сопровождал на шоу президента РФ Владимира Путина.

«Участие в празднике иностранных гостей — еще один символ торжества народной дипломатии и поражения логики конфронтации, очередное свидетельство провала попыток „сдерживания“ России и „изоляции“ Крыма», — заявил Аксенов, прикрепив к посту фотографии с Путиным.

Байкерский слет прошел накануне возле горы Гасфорта в Крыму. Глава государства приехал на патриотический фестиваль на мотоцикле «Урал» в сопровождении Аксенова, главы Севастополя Михаила Развожаева и лидера «Ночных Волков» Александра «Хирурга» Залдостанова.

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