Поклонская дала совет Зеленскому по поводу Крыма

Депутат Наталья Поклонская полагает, что Украина должна снять водную блокаду полуострова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Крым вернулся в состав России

Новым украинским властям следует перейти к конструктивному диалогу с Россией по поводу Крыма. Такое мнение высказала депутат Госдумы РФ, бывший крымский прокурор Наталья Поклонская, комментируя заявления президента Украины Владимира Зеленского.

«Зеленский будет делать то, что ему разрешит хозяин. Новой украинской власти посоветовала бы перейти к конструктиву в отношении Крыма, наладить все дорожные сообщения (железнодорожное и воздушное) и пустить днепровскую воду. Как только они пойдут на эти шаги, они изменят к себе отношение», — рассказала народная избранница в интервью РИА «Новости».

Она заметила, что если у украинского руководства есть возможность урегулировать конфликтные вопросы дипломатическим путем, то это надо использовать. Однако пока Поклонская не видит каких-то действий в этом направлении со стороны Владимира Зеленского и его команды.

Зеленский ранее заявил, что России для возвращения в «Большую восьмерку» следует вернуть Украине Крым, а также освободить из тюрем украинских моряков и политзаключенных и прекратить конфликт в Донбассе, напоминает агенство Nation News. В Кремле ответили, что участие в G8 для России — «не самоцель», уточняет «Национальная служба новостей».

Крым вошел в состав России после всенародного референдума в марте 2014 года. Подавляющее большинством жителей полуострова тогда высказались за присоединение к РФ. Вслед за этим западные страны отказались встречаться с Россией в формате G8.