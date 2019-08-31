Участники незаконного шествия в Москве поругались с бабушкой

По данным МВД, в несакционированном шествии участвуют около 750 человек Фото: Софья Сандурская © URA.RU

Участники несанкционированной протестной акции в центре Москвы вступили в перепалку с пенсионеркой, выразившей недовольство их маршрутом. Пожилая женщина сделала протестующим, вышедшим на проезжую часть, замечание.

«Бабушка сделала замечание молодым людям, чтобы они ходили по пешеходной части. Молодая девушка кричит на бабушку: „Нам здесь жить, а не вам“. Другая начала очень громко хлопать в ладоши, визжать, орать, на что бабушка ответила: „Совсем больная“», — передает корреспондент Regnum.ru.

Также пенсионерке не понравился лозунг «Это наш город». «С чего это — их город? Это и мой город, я здесь живу», — сказала женщина.

Сегодня в Москве проходит несогласованное шествие за допуск незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Изначально заявлялось, что шествие пройдет от Чистых прудов до Пушкинской площади, однако впоследствии часть митингующих начала движение в сторону Нового Арбата.

По данным МВД, в акции, которая пока проходит без задержаний, участвуют около 750 человек.