05 сентября 2019

США боятся активности России и КНДР в космосе

© Служба новостей «URA.RU»
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Флаги США, флаг сша
Американские военные считают, что Россию и Северную Корею нужно остановитьФото: unsplash.com

Россия, Китай, КНДР и Иран являются реальной угрозой для развернутых в космосе сил США. С соответствующим заявлением выступил глава комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил Соединенных Штатов генерал Джозеф Данфорд

«Сегодня космос — это зона соперничества. В числе наших противников Северная Корея, Россия, Китай и Иран. Все они развили потенциал в космосе, который угрожает нашему. Существует абсолютно реальная угроза для сил США, которые развернуты в космосе», — цитирует ТАСС заявлением высокопоставленного американского военного.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о начале деятельности американского космического командования, которое специально создано для представления интересов Штатов в космосе. Позднее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин согласился с Трампом и заявил, что скоро в космическом пространстве развернутся военные действия. «Медленно, но верно идет к этому. В Роскосмосе по этому поводу никто иллюзий не питает», — отметил Рогозин.

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© Служба новостей «URA.RU»
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