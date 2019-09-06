США боятся активности России и КНДР в космосе

Россия, Китай, КНДР и Иран являются реальной угрозой для развернутых в космосе сил США. С соответствующим заявлением выступил глава комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил Соединенных Штатов генерал Джозеф Данфорд
«Сегодня космос — это зона соперничества. В числе наших противников Северная Корея, Россия, Китай и Иран. Все они развили потенциал в космосе, который угрожает нашему. Существует абсолютно реальная угроза для сил США, которые развернуты в космосе», — цитирует ТАСС заявлением высокопоставленного американского военного.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о начале деятельности американского космического командования, которое специально создано для представления интересов Штатов в космосе. Позднее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин согласился с Трампом и заявил, что скоро в космическом пространстве развернутся военные действия. «Медленно, но верно идет к этому. В Роскосмосе по этому поводу никто иллюзий не питает», — отметил Рогозин.