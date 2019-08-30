Глава «Роскосмоса» заявил о подготовке к космическим войнам

Дмитрий Рогозин отреагировал на заявление Трампа о начале военных действий в космосе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин согласился с президентом США Дональдом Трампом, что скоро в космическом пространстве развернутся военные действия. Об этом генеральный директор корпорации заявил на своей странице в Twitter.

«Медленно, но верно идет к этому. В Роскосмосе по этому поводу никто иллюзий не питает», — отметил Рогозин. Также глава государственной корпорации по космической деятельности добавил, что все (в «Роскосмосе» — прим. ред.) заняты делом.

Ранее National News сообщало, что президент США Дональд Трамп заявил о начале деятельности американского космического командования, которое специально создано для представления интересов Штатов в космосе.