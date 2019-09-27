Россиянам пообещали обновленную потребительскую корзину

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил составить новую потребительскую корзину с 2021 года. Такие поручение он дал после телепрограммы «Диалог», где он пообщался со зрителями и экспертами.
«Проработать вопрос о постепенном переходе с 2021 года к формированию потребительской корзины исходя из базового набора продуктов питания, позволяющего сформировать полноценный рацион здорового питания различных групп населения», — говорится в поручении премьера. Разработкой должны заняться Министерство труда, Минэкономразвития, Минфин и Роспотребнадзор, пишет ТАСС.
Новая потребительская корзина будет состоять не из минимальных продуктов, как раньше, а из базовых. Дмитрий Медведев отметил, что на это придется потратить деньги, поскольку базовый набор продуктов лучше минимального.
Ранее специалисты Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии предложили четко определить состав потребительской корзины для детей разных возрастов, а также для трудоспособных женщин и мужчин, напоминает агентство Nation News. Однако эксперты раскритиковали эту инициативу, передает «Национальная служба новостей».