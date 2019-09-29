29 сентября 2019

Волочкова рассказала об аборте, который сделала под давлением матери

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытая лицензия на 21.07.2015. Анастасия Волочкова., волочкова анастасия
Анастасия Волочкова ждала ребенка от олигархаФото: Личная страница Анастасии Волочковой в Instagram

Российская балерина Анастасия Волочкова призналась, что под давлением своей матери была вынуждена сделать аборт. Ребенок должен был родиться от олигарха Сулеймана Керимова.

«Моя мать разрушила мою жизнь, <…> заставила меня сделать аборт», — сказала Анастасия Волочкова в передаче «Битва экстрасенсов» на ТНТ. Балерина сделала откровенное признание, находясь под впечатлением от способностей грузинской ведьмы, которая не только смогла описать личность Волочковой, но и рассказала о том, что у нее есть ангелы-хранители.

Также известная балерина рассказала, что ее отношения с матерью до сих пор достаточно напряженные и общаются они крайне редко. При этом Волочкова отметила, что почти год она находится в счастливых отношениях, однако не надеется, что дело дойдет до замужества.

Ранее Анастасия Волочкова планировала устроить свадьбу, которая «потрясет всю светскую Москву».

Расскажите о новости друзьям
Знаменитости Здоровье Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...