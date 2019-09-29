Волочкова рассказала об аборте, который сделала под давлением матери

Российская балерина Анастасия Волочкова призналась, что под давлением своей матери была вынуждена сделать аборт. Ребенок должен был родиться от олигарха Сулеймана Керимова.
«Моя мать разрушила мою жизнь, <…> заставила меня сделать аборт», — сказала Анастасия Волочкова в передаче «Битва экстрасенсов» на ТНТ. Балерина сделала откровенное признание, находясь под впечатлением от способностей грузинской ведьмы, которая не только смогла описать личность Волочковой, но и рассказала о том, что у нее есть ангелы-хранители.
Также известная балерина рассказала, что ее отношения с матерью до сих пор достаточно напряженные и общаются они крайне редко. При этом Волочкова отметила, что почти год она находится в счастливых отношениях, однако не надеется, что дело дойдет до замужества.
Ранее Анастасия Волочкова планировала устроить свадьбу, которая «потрясет всю светскую Москву».