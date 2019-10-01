Нидерланды попросили Россию помочь с делом о гибели Boeing над Донбассом

Правительство Нидерландов обратилось в Генпрокуратуру РФ с просьбой помочь в организации допроса Владимира Цемаха — одного из главных свидетелей по делу о крушении Boeing в Донбассе в 2014 году. Ранее Цемах, арестованный на Украине, прибыл в Россию в рамках обмена удерживаемыми лицами.
«Недавно произошел обмен (удерживаемыми лицами) между Россией и Украиной, и правительство Нидерландов сейчас обратилось в российскую прокуратуру за помощью, чтобы найти этого человека, пообщаться с ним и также собрать возможную информацию от него», — приводит «Интерфакс» слова посла Нидерландов в России Роба Свартбола.
Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам—Куала-Лумпур, потерпел крушение под Донецком 17 июля 2014 года, в разгар вооруженного конфликта на юго-востоке Украины. В результате авикатастрофы погибли 289 человек — 283 пассажира и 15 членов экипажа. Владимир Цемах, который в тот момент был командующим войсками ПВО самопровозглашенной ДНР, считается одним из ценных свидетелей по делу.
Летом этого года Цемаха арестовали на Украине два года по подозрению в терроризме, напоминает RT. В сентябре он прилетел в Россию в рамках российско-украинского обмена по формуле «35 на 35», после чего вернулся в ДНР.