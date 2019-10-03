Против российской журналистки возбудили дело из-за антисталинского каламбура

Ирина Славина уверена, что ей мстят за ее материалы Ирина Славина, Facebook

В Нижнем Новгороде сотрудники Центра «Э», который борется с экстремизмом, возбудили дело против главного редактора местного издания «Koza press» Ирины Славиной. Поводом стал пост в Facebook, посвященный установке в городе Шахунья мемориальной доски Иосифу Сталину. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава международного правозащитного центра «Агора» Павел Чиков.

«В Нижнем Новгороде Центр „Э“ возбудил дело о неуважении к власти из-за слова „Ша****я“», — говорится в сообщении. Отмечается, что оперативники обнаружили в слове элемент мата. По словам Чикова, главреду грозит штраф в размере 100 тысяч рублей.

Сама журналистка рассказала журналу «Такие дела», что дело возбуждено по статье о неуважении к власти (часть 3 статьи 20.1 КоАП) после жалобы трех коммунистов, присутствовавших на открытии мемориала. Славина подчеркнула, что из материалов дела непонятно, к кому было проявлено неуважение. Главред уверена, что таким образом ей мстят за ее материалы.

Пост в Facebook Славина опубликовала 7 августа. В нем она написала, что после того, как на доме в Шахунье повесили «морду Сталина», населенный пункт нужно переименовать в «Ша****ю».