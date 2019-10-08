В Госдуме объяснили замещение импортных лекарств российскими

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Открытая лицензия от 22.07.2016 Таблетки, таблетки, препараты, градусник
Госдума поддержала законопроект о закупке более дешевых лекарствФото: Pixabay.com

Зарубежные дорогостоящие лекарства при госзакупках будут заменены на отечественные аналоги, поскольку это позволит сэкономить бюджетные средства. Соответствующий законопроект уже прошел первое чтение в Госдуме.

«Это крайне важно, так как позволит заменить дорогостоящие препараты лекарствами российского производства. Они стоят в разы дешевле, но никак не уступают в эффективности, — приводит «Российская газета» слова члена комитета Госдумы по охране здоровья Александра Петрова. Также уточняется, что второе чтение законопроект может пройти уже 6 ноября.

Инициатива поможет сохранить средства и самих пациентов. Так считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов. По его мнению, недобросовестные сотрудники аптечных сетей и медики нередко договариваются между собой и предлагают больным дорогие заграничные препараты, передает «Телеканал-360».

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