В Госдуме объяснили замещение импортных лекарств российскими

Зарубежные дорогостоящие лекарства при госзакупках будут заменены на отечественные аналоги, поскольку это позволит сэкономить бюджетные средства. Соответствующий законопроект уже прошел первое чтение в Госдуме.
«Это крайне важно, так как позволит заменить дорогостоящие препараты лекарствами российского производства. Они стоят в разы дешевле, но никак не уступают в эффективности, — приводит «Российская газета» слова члена комитета Госдумы по охране здоровья Александра Петрова. Также уточняется, что второе чтение законопроект может пройти уже 6 ноября.
Инициатива поможет сохранить средства и самих пациентов. Так считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов. По его мнению, недобросовестные сотрудники аптечных сетей и медики нередко договариваются между собой и предлагают больным дорогие заграничные препараты, передает «Телеканал-360».