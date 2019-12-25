Фотографии «праздничной» колючки разошлись в Сети
Музыкальный продюсер Максим Фадеев отреагировал на украшенную гирляндой колючую проволоку в Челябинской колонии. Фотографией «праздничного» железобетонного забора уроженец Кургана поделился в своем instagram-аккаунте.
«С наступающим! В челябинской колонии администрация конечно с юмором подошли к вопросу! Урал рулит! Земляки, всех с наступающим!» — написал продюсер.
Впервые фотографии праздничного забора колонии появились на портале Pikabu.ru. Комментаторы заявили, что исправительное учреждение находится в Челябинске на улице Свободы, но данные пользователей не подтвердились. По этому адресу колоний нет.
Ранее россиянам рассказали, какие елочные украшения могут нанести серьезный вред здоровью домашних животных, передает «
Фадеев оценил юмор администрации колонии