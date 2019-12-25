Макс Фадеев оценил праздничную колючую проволоку в уральской колонии. ФОТО

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Побег из спецучилища в Рефтинском., колючая проволока, запрет, зона, колония, тюрьма, ограждение, забор
Фотографии «праздничной» колючки разошлись в СетиФото: Василий Гришин © URA.RU

Музыкальный продюсер Максим Фадеев отреагировал на украшенную гирляндой колючую проволоку в Челябинской колонии. Фотографией «праздничного» железобетонного забора уроженец Кургана поделился в своем instagram-аккаунте.

«С наступающим! В челябинской колонии администрация конечно с юмором подошли к вопросу! Урал рулит! Земляки, всех с наступающим!» — написал продюсер.

Впервые фотографии праздничного забора колонии появились на портале Pikabu.ru. Комментаторы заявили, что исправительное учреждение находится в Челябинске на улице Свободы, но данные пользователей не подтвердились. По этому адресу колоний нет.

Ранее россиянам рассказали, какие елочные украшения могут нанести серьезный вред здоровью домашних животных, передает «Царьград».

Фадеев оценил юмор администрации колонии
Фото: instagram-аккаунт Максима Фадеева

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-
17
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