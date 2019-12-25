Фотографии «праздничной» колючки разошлись в Сети Фото: Василий Гришин © URA.RU

Музыкальный продюсер Максим Фадеев отреагировал на украшенную гирляндой колючую проволоку в Челябинской колонии. Фотографией «праздничного» железобетонного забора уроженец Кургана поделился в своем instagram-аккаунте.

«С наступающим! В челябинской колонии администрация конечно с юмором подошли к вопросу! Урал рулит! Земляки, всех с наступающим!» — написал продюсер.

Впервые фотографии праздничного забора колонии появились на портале Pikabu.ru. Комментаторы заявили, что исправительное учреждение находится в Челябинске на улице Свободы, но данные пользователей не подтвердились. По этому адресу колоний нет.

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