Ранее Анастасия Волочкова рассказывала, что любимой расцветкой ее цветов является белая, с фисташковым или розовым оттенком Фото: Личная страница Анастасии Волочковой в Instagram

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, какой цвет является ее любимым. В этом она призналась на своей странице в Instagram.

«Я так люблю белый цвет!» — написала артистка. На фотографии, которую опубликовала Волочкова, видно, что интерьер ее дома выполнен в светлых белых тонах. Сама балерина на снимке держит в руках своего кота Лакки белого окраса и белую охапку роз.

Ранее Волочкова показала своего кота породы британская шиншилла по кличке Лакки. Животное она купила в элитном питомнике в Донецке, сообщает агентство Nation News. Также артистка рассказывала, что любит цветы всех сортов. А вот ее любимая расцветка — белая, с фисташковым или розовым оттенком.