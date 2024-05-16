Концерн «Калашников» получил компанию, работавшую со времен Российской империи

АО"ЛОМО", которое выпускает оптико-механические и оптоэлектронные приборы, перешло под управление концерна "Калашников". Эта компания была основана в 1914 году, то есть работает со времен Российской империи.
«По решению Министерства промышленности и торговли РФ АО "ЛОМО" теперь находится под управлением концерна "Калашников". Минюст России зарегистрировал приказ Минпромторга о передаче управления 13 мая 2024 года», — сообщается на сайте концерна. Управляющим директором АО «ЛОМО» назначен Дмитрий Владимиров.
В "Калашникове" объяснили, что передача компании в управление концерна логично. Поскольку выросли требования к качеству и объемам гособоронзаказа. И сейчас синергия между предприятиями будет способствовать укреплению обороноспособности страны, заключили в компании. АО «ЛОМО» помимо гражданской продукции (микроскопы, эндоскопы, лазерные системы, объективы), производит прицелы, системы самонаведения и оптику, которую используют при производстве винтовок и снайперского оружия.
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