Концерн «Калашников» получил компанию, работавшую со времен Российской империи

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Компания выпускает оптоэлектронные приборы
Компания выпускает оптоэлектронные приборы Фото:

АО"ЛОМО", которое выпускает оптико-механические и оптоэлектронные приборы, перешло под управление концерна "Калашников". Эта компания была основана в 1914 году, то есть работает со времен Российской империи.

«По решению Министерства промышленности и торговли РФ АО "ЛОМО" теперь находится под управлением концерна "Калашников". Минюст России зарегистрировал приказ Минпромторга о передаче управления 13 мая 2024 года», — сообщается на сайте концерна. Управляющим директором АО «ЛОМО» назначен Дмитрий Владимиров.

В "Калашникове" объяснили, что передача компании в управление концерна логично. Поскольку выросли требования к качеству и объемам гособоронзаказа. И сейчас синергия между предприятиями будет способствовать укреплению обороноспособности страны, заключили в компании.  АО «ЛОМО» помимо гражданской продукции (микроскопы, эндоскопы, лазерные системы, объективы), производит прицелы, системы самонаведения и оптику, которую используют при производстве винтовок и снайперского оружия.

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АО"ЛОМО", которое выпускает оптико-механические и оптоэлектронные приборы, перешло под управление концерна "Калашников". Эта компания была основана в 1914 году, то есть работает со времен Российской империи. «По решению Министерства промышленности и торговли РФ АО "ЛОМО" теперь находится под управлением концерна "Калашников". Минюст России зарегистрировал приказ Минпромторга о передаче управления 13 мая 2024 года», — сообщается на сайте концерна. Управляющим директором АО «ЛОМО» назначен Дмитрий Владимиров. В "Калашникове" объяснили, что передача компании в управление концерна логично. Поскольку выросли требования к качеству и объемам гособоронзаказа. И сейчас синергия между предприятиями будет способствовать укреплению обороноспособности страны, заключили в компании.  АО «ЛОМО» помимо гражданской продукции (микроскопы, эндоскопы, лазерные системы, объективы), производит прицелы, системы самонаведения и оптику, которую используют при производстве винтовок и снайперского оружия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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